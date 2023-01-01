Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Swisscom myCloud: Fotoğraflar, videolar ve diğer dosyalar için İsviçre'de bulut depolama. İsviçre'den bir bulut sağlayıcısı olarak Swisscom – Dropbox'a bir alternatif.

Web Sitesi: mycloud.swisscom.ch

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