Infomaniak kDrive

kDrive, çevrimiçi işbirliği yapmak ve belgelerinize ve dosyalarınıza tüm cihazlarınızdan erişmek için en güvenli buluttur. Verileriniz yalnızca İsviçre'de, ülkenin önde gelen barındırma sağlayıcısının çevresel veri merkezlerinde depolanır. ik.me'nin ücretsiz teklifi 3 GB depolama alanı sunar ve ayda yalnızca 5 Euro karşılığında, gizliliğinize saygı duyan bir bulutta 2 TB'a kadar veri depolayabilirsiniz.

Web Sitesi: infomaniak.com

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