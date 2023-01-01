WebCatalog
Infomaniak kDrive

Infomaniak kDrive

drive.infomaniak.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infomaniak kDrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

kDrive, çevrimiçi işbirliği yapmak ve belgelerinize ve dosyalarınıza tüm cihazlarınızdan erişmek için en güvenli buluttur. Verileriniz yalnızca İsviçre'de, ülkenin önde gelen barındırma sağlayıcısının çevresel veri merkezlerinde depolanır. ik.me'nin ücretsiz teklifi 3 GB depolama alanı sunar ve ayda yalnızca 5 Euro karşılığında, gizliliğinize saygı duyan bir bulutta 2 TB'a kadar veri depolayabilirsiniz.

Web Sitesi: infomaniak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infomaniak kDrive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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