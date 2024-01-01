GoodSync bir yedekleme ve dosya senkronizasyon programıdır. Bir bilgisayardaki iki dizin arasında veya bir bilgisayar ile başka bir depolama aygıtı (örn. başka bir bilgisayar, çıkarılabilir disk, bir flash sürücü veya akıllı telefon) arasında veya bir bilgisayar ile uzak bir bilgisayar veya sunucu arasında dosyaları senkronize etmek için kullanılır. GoodSync, dosyaların aynı sürümünün birden fazla bilgi işlem cihazında tutulmasına olanak tanır. Başka bir deyişle, iki cihaz senkronize edildiğinde kullanıcı, dosyanın en son nerede değiştirildiğine bakılmaksızın her iki cihazda da dosyanın en güncel sürümünün mevcut olduğundan emin olabilir.

Web Sitesi: goodsync.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GoodSync ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.