GoodSync

GoodSync

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Web Sitesi: goodsync.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

GoodSync bir yedekleme ve dosya senkronizasyon programıdır. Bir bilgisayardaki iki dizin arasında veya bir bilgisayar ile başka bir depolama aygıtı (örn. başka bir bilgisayar, çıkarılabilir disk, bir flash sürücü veya akıllı telefon) arasında veya bir bilgisayar ile uzak bir bilgisayar veya sunucu arasında dosyaları senkronize etmek için kullanılır. GoodSync, dosyaların aynı sürümünün birden fazla bilgi işlem cihazında tutulmasına olanak tanır. Başka bir deyişle, iki cihaz senkronize edildiğinde kullanıcı, dosyanın en son nerede değiştirildiğine bakılmaksızın her iki cihazda da dosyanın en güncel sürümünün mevcut olduğundan emin olabilir.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: goodsync.com

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