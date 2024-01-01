Nexetic

Nexetic

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Web Sitesi: nexetic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Nexetic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Nexetic Shield, şirketinizin verileri için sınırsız yedekleme sunan bir bulut yedekleme hizmetidir. Yedekleme hizmetimiz, bilgisayarınızda bulunan tüm dosyalarınızı ve dosya değişikliklerinizi otomatik olarak yedekler. Şirketinizin dizüstü veya masaüstü bilgisayarı hasar gördüyse, kaybolduysa, çalındıysa ya da sadece zamanı geri almak istiyorsanız tek tuşla her şeyi geri yükleyebilirsiniz. Yedeklediğimiz tüm veriler başka bir bilgisayara da geri yüklenebilir. Shield tamamen otonom olarak çalışır. Kullanıcının hiçbir müdahalesi olmadan, her zaman verilerinizin yedeğini alırsınız. Shield'ı kullanırken işletmenizin kritik verilerinin kaybolması konusunda asla endişelenmenize gerek yok. Ana Özellikler * Sürekli Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar Yedeklemesi * Sınırsız Veri – Sınırsız Dosya Sürümü * Kolay 1 adımda geri yükleme – orijinal konuma geri dönme * Sıfır bant genişliği kısıtlaması | Maksimum yükleme hızı * 1 yıl silinmiş dosya saklama * Finlandiya'da Saklanan Veriler (ABD değil) * AB veri güvenliği politikaları kapsamında. * Kurumsal Düzeyde Donanım * Uygun fiyatlı ölçeklenebilirlik * Veriler AES 256 teknolojisiyle şifrelenmiştir
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: nexetic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nexetic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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