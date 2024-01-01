Pro Backup

Pro Backup

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: probackup.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pro Backup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi popüler bulut uygulamaları için güvenli ve kullanımı kolay bir yedekleme uygulamasıdır. İşinizi yönetmek için bir bulut uygulaması kullanmak oldukça korkutucu olabilir çünkü iş açısından kritik bilgileri silmek genellikle çok kolaydır. Bulut verilerinizin sağlam, bağımsız bir yedeğini alarak ekibinizi kazara veya kötü niyetli silme işlemlerine veya diğer en kötü durum senaryolarına karşı korursunuz. Ana Özellikler: * Kullanım kolaylığı: Bulut uygulamanızla bağlantı kurun, gerisini biz hallederiz. Yedeklemelerinizi çalışır duruma getirmek yalnızca 1 dakika sürer. * Anlık görüntüler: Görevler, projeler, yorumlar, özel alanlar vb. gibi farklı veri türlerinin anlık görüntülerini arayın ve indirin. * Kurtar: Yalnızca birkaç tıklamayla yedeklenen verilerinizden kopyalar oluşturarak verileri geri yükleyin. * Güvenli: Verilerinizi şifrelenmiş dosyalarda saklıyoruz. Her şeyi AB'de saklıyoruz ve tüm GDPR yasalarıyla uyumluyuz.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: probackup.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pro Backup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

Nexetic

Nexetic

nexetic.com

Xopero

Xopero

xopero.com

Backupify

Backupify

backupify.com

CBackup

CBackup

cbackup.com

On2Air

On2Air

on2air.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

CloudPockets

CloudPockets

cloudpockets.com

Cloudback

Cloudback

cloudback.it

Clumio

Clumio

clumio.com

Koofr

Koofr

koofr.net

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası