Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi popüler bulut uygulamaları için güvenli ve kullanımı kolay bir yedekleme uygulamasıdır. İşinizi yönetmek için bir bulut uygulaması kullanmak oldukça korkutucu olabilir çünkü iş açısından kritik bilgileri silmek genellikle çok kolaydır. Bulut verilerinizin sağlam, bağımsız bir yedeğini alarak ekibinizi kazara veya kötü niyetli silme işlemlerine veya diğer en kötü durum senaryolarına karşı korursunuz. Ana Özellikler: * Kullanım kolaylığı: Bulut uygulamanızla bağlantı kurun, gerisini biz hallederiz. Yedeklemelerinizi çalışır duruma getirmek yalnızca 1 dakika sürer. * Anlık görüntüler: Görevler, projeler, yorumlar, özel alanlar vb. gibi farklı veri türlerinin anlık görüntülerini arayın ve indirin. * Kurtar: Yalnızca birkaç tıklamayla yedeklenen verilerinizden kopyalar oluşturarak verileri geri yükleyin. * Güvenli: Verilerinizi şifrelenmiş dosyalarda saklıyoruz. Her şeyi AB'de saklıyoruz ve tüm GDPR yasalarıyla uyumluyuz.

Web Sitesi: probackup.io

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