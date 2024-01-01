CloudPockets

Kanada Bulut Yedeklemeleri Verilerinizi Kanada'da %100 tutan, işletme düzeyinde bir Bulut Yedekleme. Kanada genelindeki küçük işletmelere odaklanıyoruz ve hiçbir donanım veya ön maliyet gerektirmeyen, sağlam ve güvenli, yazılım tabanlı bir yedekleme istemcisi sağlıyoruz. Bu, bulutun yanı sıra yerel olarak da yedekleme yapmanıza olanak tanıyan hibrit bir yedeklemedir; müşterimiz Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes için aracılar içerir ve Windows, Mac veya Linux üzerinde çalışır. Web Sitesi Barındırma Bir web geliştiricisinin veya tasarımcının müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir web sitesi barındırma hizmeti. Müşterilerimizin sahip olduğu temel destek ihtiyaçlarını sağlıyoruz, böylece iyi oldukları konulara odaklanabiliyorlar.

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