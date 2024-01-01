IBackup

IBackup

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Web Sitesi: ibackup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IBackup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IBackup, kullanıcıların sınırsız PC'leri, Mac'leri ve Linux cihazlarını tek bir hesaba yedeklemelerine olanak tanıyan basit bir çevrimiçi dosya yedekleme çözümüdür. Entegre çevrimiçi yedekleme depolama çözümleri olan IBackup, yedeklemelerin otomatik olarak planlanması, veri sıkıştırma, şifreleme, ilk tam yedeklemenin ardından artımlı yedekleme, sürüm oluşturma ve güvenli yerel yedekleme özelliklerine sahip uygulamaları içerir. IBackup, açık dosya yedeklemesini, sistem durumu yedeklemesini ve çalışan sunucuların ve veritabanlarının (MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server ve Oracle Server) yedeklenmesini destekler.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: ibackup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IBackup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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