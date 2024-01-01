Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IBackup, kullanıcıların sınırsız PC'leri, Mac'leri ve Linux cihazlarını tek bir hesaba yedeklemelerine olanak tanıyan basit bir çevrimiçi dosya yedekleme çözümüdür. Entegre çevrimiçi yedekleme depolama çözümleri olan IBackup, yedeklemelerin otomatik olarak planlanması, veri sıkıştırma, şifreleme, ilk tam yedeklemenin ardından artımlı yedekleme, sürüm oluşturma ve güvenli yerel yedekleme özelliklerine sahip uygulamaları içerir. IBackup, açık dosya yedeklemesini, sistem durumu yedeklemesini ve çalışan sunucuların ve veritabanlarının (MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server ve Oracle Server) yedeklenmesini destekler.

Web Sitesi: ibackup.com

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