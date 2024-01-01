BDRCloud

BDRCloud

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Web Sitesi: bdrcloud.com

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BDRCloud, SaaS Uygulamaları (Microsoft 365, Google Workspace), Sunucular (Windows, Linux), Uygulamalar ve Veri Tabanları (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) genelinde verileri korumaya yönelik kapsamlı ve uygun maliyetli bir Bulut Yedekleme ve Kurtarma Yazılımıdır ve Uç noktalar (Windows, Mac). * Doğrudan Bulut Yedekleme Hizmetleri: BDRCloud, verilerin doğrudan buluta aktarılmasını sağlar. BDRCloud'un Sunucular, Uç Noktalar, Microsoft 365, Google Workspace ve Uygulamalar/Veritabanları için doğrudan buluta yedekleme çözümleriyle verilerinizi sorunsuz bir şekilde koruyabilirsiniz. * Bulut Felaket Kurtarma: Kriz zamanlarında müşterilerinizin kritik verileri için güçlü bir güvenlik ağı sağlayan BDRCloud'un bulut felaket kurtarma özelliğiyle iş sürekliliğini sağlayın. BDRCloud, güvenli ve verimli kurtarma sağlayarak kesinti süresini en aza indirir ve iş sürekliliğini korur. * Altyapıdan Bağımsız Yaklaşım: BDRCloud, şirket içi altyapı ihtiyacını ve fiziksel yedekleme sunucularının ve depolama sistemlerinin bakımıyla ilgili zorlukları ortadan kaldırır. Altyapıdan Bağımsız Yaklaşım, işletmelerin ve MSP'lerin, geleneksel yedekleme kurulumlarının kısıtlamalarına maruz kalmadan, müşterilerine olağanüstü hizmetler sunmaya odaklanabilmelerini sağlar. * Hızlı İstemci Ekleme: BDRCloud'un doğrudan bulut çözümüyle yedekleme hizmetlerinizi bir MSP olarak hızlı ve zahmetsizce başlatın. Müşterilerinize yedekleme hizmetleri sunarken sorunsuz ve anlaşılır bir deneyim sağlayarak, hızlı bir başlangıç ​​için katılım sürecinizi basitleştirin.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: bdrcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BDRCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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