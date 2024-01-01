SkyKick, BT Hizmet Sağlayıcılarının daha başarılı bulut işleri kurmasına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur. SaaS ürünlerimiz ve platformumuz, buluttaki BT iş akışlarını otomatikleştirmeyi kolay ve verimli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bulut Yöneticisi – Bulut yardım masanızı otomatikleştirin, yönetin ve güvenliğini sağlayın Microsoft 365 ve SaaS bulut uygulamaları arası müşterilerin güvenli ve verimli yönetimi için tek bir bölme. Yardım Masası otomasyonu, MSP'lerin daha hızlı, daha kolay ve daha tutarlı hizmet sunumu için bulut yönetimini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Microsoft Teams gibi gelir getirici hizmetler ve güvenlik değerlendirmeleri ile iyileştirmeler için otomasyonla ön plana çıkın. Dahası, tamamı sağlam güvenlik katmanları, rol tabanlı kontroller ve raporlamayla desteklenen, sezgisel bir uygulamada genel kullanım için karmaşık iş akışlarını kolayca otomasyona dönüştürün. Bulut Yedekleme – Microsoft 365'i koruyun ve sürekli geliri artırın Pazar lideri Office 365 yedekleme çözümüyle müşteri verilerini koruyun, siber saldırıların etkilerini azaltın, elde tutmayı iyileştirin ve sürekli geliri artırın. Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams ve Office 365 Grupları da dahil olmak üzere Microsoft 365 kiracısının tam kapsamını içerir. Sınırsız depolama ve saklama, hızlı arama ve tek tıklamayla geri yükleme, kolay kurulum ve yönetim ve esnek satın alma ve dağıtım seçenekleriyle SkyKick Cloud Backup, işinizi hızlandırma motorunuzdur. Geçiş Paketleri – Daha öngörülebilir, stressiz Microsoft 365 geçişleri Müşterileri memnun eden, riski azaltan ve zamandan tasarruf sağlayan kolaylaştırılmış geçişler için bulut işinizi otomasyonla ölçeklendirin. BT Ortakları, SkyKick'i iş ortağı kârlılığı, risk azaltma, kullanım kolaylığı ve genel veri kalitesi dahil olmak üzere en önemli kabul edilen kategorilerde Office 365 geçiş sağlayıcıları arasında 1. olarak derecelendirdi.

Web Sitesi: skykick.com

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