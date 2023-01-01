Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Power Automate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

İş süreci otomasyonu ile üretkenliği artırmak için Microsoft Power Automate (önceki adı Microsoft Flow) ile kolayca otomatik iş akışları oluşturun

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