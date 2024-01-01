Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MuleSoft Composer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Tıklamalarla herhangi bir ekibin otomatikleşmesini sağlayın. İş ekiplerinin iş akışlarını otomatikleştirmesini ve uygulamalarla verileri kolayca birbirine bağlamasını sağlayarak üretkenliği artırın ve maliyetleri azaltın.

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