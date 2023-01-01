Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman oluşturucu ağından yararlanarak verileri toplayan ve yöneten, süreçleri otomatikleştiren ve iş akışlarını çevrimiçine taşıyan özel uygulamaları hızla oluşturabilir. Bu, iş kurucuların iş akışlarını oluşturup değiştirebilmesi ve kendi zorluklarını çözme yetkisine sahip olması nedeniyle size zaman kazandırır. Knack, müşteri ve satıcı portalları, özel CRM ve Proje Yönetimi uygulamaları, LMS sistemleri, faturalandırma ve sözleşme yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri, havayolu planlama, üye rehberleri ve gönüllü yönetimi, emlak ve kiracı yönetimi gibi çeşitli işlevsel kullanım durumlarının çözülmesine yardımcı olur. , Sağlık Hizmetleri (HIPAA), Eyalet ve Yerel yönetim iletişimlerine yönelik uygulamalar ve daha fazlası. Knack, programcı olmayanların kolayca güzel, veri odaklı web uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur. Veriler elektronik tablolardan içe aktarılabilir ve çevrimiçi bir veritabanına dönüştürülebilir. Verilerle çalışan web uygulamaları oluşturmak için arama, formlar ve tablolar gibi araçlar kullanılır. Sağlık Hizmetleri (HIPAA), Devlet (GovCloud) ve SOC2 uyumluluğu için özel sürümler sunuyoruz. Uygulamalar herhangi bir sitede yayınlanabilir ve çevredeki tasarıma uyarlanabilir. Birden fazla sürüm, farklı sitelerde ve farklı hedef kitleler için yayınlanabilir. Geliştiriciler bu uygulamaları RESTful API, özel CSS ve JS olay işleyicileriyle genişletebilir.

Web Sitesi: knack.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Knack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.