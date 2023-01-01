FIELDSENSE İLE SAHA KUVVETİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİN Sezgisel saha gücü otomasyon uygulamamızla saha yönetimini kolaylaştırın. Operasyonları kolaylaştırın, iş akışlarını otomatikleştirin, etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve iş gücü verimliliğini artırın.

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