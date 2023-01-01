WebCatalog
Ziptility

Ziptility

ziptility.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ziptility çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ziptility, su ve atık su ekiplerinin sahadaki varlıkları bulması, onarması ve yönetmesi için ihtiyaç duyduğu tek uygulamadır. Sezgisel haritalamamız, varlık yönetimimiz ve iş emri uygulamamız, kamu hizmetlerinin daha verimli çalışmasını kolaylaştırır.

Web Sitesi: ziptility.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ziptility ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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