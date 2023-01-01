Ziptility, su ve atık su ekiplerinin sahadaki varlıkları bulması, onarması ve yönetmesi için ihtiyaç duyduğu tek uygulamadır. Sezgisel haritalamamız, varlık yönetimimiz ve iş emri uygulamamız, kamu hizmetlerinin daha verimli çalışmasını kolaylaştırır.

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