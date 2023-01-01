Kurumsal Kullanılabilirlik için 1 Numaralı Dijital Varlık Yönetimi Platformu. Brandfolder, pazarlamacıların ve yaratıcıların tüm varlıklarını yönetip dağıtmalarına ve nasıl performans gösterdiklerini anlamalarına yardımcı olur.

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