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Brandy

Brandy

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Web Sitesi: brandyhq.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Get your assets over here and start branding. Manage multiple brands in one place! Instantly stand out in front of stakeholders by sharing a style guide link from the #1 most powerful brand management platform in the world. Brandy is a brand management service that helps you improve the way you organize and distribute brand assets. Our powerful platform lets you quickly create brand style guides in the cloud. Agencies, enterprises, and individual brands can also use Brandy to leave a lasting impression on your clients and teams.

Web Sitesi: brandyhq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brandy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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