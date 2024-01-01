Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Minveo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dijital varlık yönetimi için bir platform. Teknoloji ve niceliksel temelli. Makine Öğrenimi tarafından desteklenmektedir.

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