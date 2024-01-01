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LiftIgniter

LiftIgniter

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: liftigniter.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde LiftIgniter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gibi bölümleri için oluşturdukları teknolojiyle karşılaştırılabilir.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: liftigniter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LiftIgniter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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Eduonix

Eduonix

eduonix.com

AccountingBox

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administratiebox.nl

TrueAccord

TrueAccord

trueaccord.com

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

Interview Query

Interview Query

interviewquery.com

Notificare

Notificare

notificare.com

Omniengage

Omniengage

omniengage.co

MicMonster

MicMonster

micmonster.com

Zerotomastery

Zerotomastery

zerotomastery.io

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