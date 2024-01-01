Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gibi bölümleri için oluşturdukları teknolojiyle karşılaştırılabilir.

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