Alternatifler - LiftIgniter

Redfast

redfast.com

Redfast, etkileşim işletmeleri için amaç odaklı bir rehberlik platformudur. Redfast, hizmet kullanımını bireysel düzeyde ölçer ve izler ve katılım odaklı işletmeler için daha iyi elde tutma ve büyüme ile sonuçlanan hedefe yönelik çözümler sunmak için bireyin davranışındaki varyasyonları kullanır. Re...