BackupLABS

Bulut SaaS uygulama verilerinizi yedekleyin ve koruyun. Bulut uygulaması sağlayıcıları, sistemlerinde tutulan verileriniz için sağlam bir yedekleme çözümü SUNMAZ. “Paylaşılan Sorumluluk Modeli” olarak bilinen bu model, verilerinizi önemli ölçüde risk altında bırakır. Yaygın tehditler arasında kazara silme, içeriden gelen tehditler, virüsler ve fidye yazılımları yer alır.

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