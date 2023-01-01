WebCatalog
BackupLABS

BackupLABS

backuplabs.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BackupLABS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulut SaaS uygulama verilerinizi yedekleyin ve koruyun. Bulut uygulaması sağlayıcıları, sistemlerinde tutulan verileriniz için sağlam bir yedekleme çözümü SUNMAZ. “Paylaşılan Sorumluluk Modeli” olarak bilinen bu model, verilerinizi önemli ölçüde risk altında bırakır. Yaygın tehditler arasında kazara silme, içeriden gelen tehditler, virüsler ve fidye yazılımları yer alır.

Web Sitesi: backuplabs.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, BackupLABS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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