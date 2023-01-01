BVDash, çeşitli endüstri sektörleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Çözüm, proje ekiplerinin çeşitli sistem ve araçlara erişmek için kullanabileceği bir kontrol paneli sunar. Temel özellikler arasında sorun yönetimi, maliyet kontrolü, proje planlaması, gösterge tabloları, program yönetimi, risk yönetimi, kapsam, belge yönetimi, zaman çizelgeleri ve daha fazlası yer alır. Bu çözüm, küçük ve mega projeleri yönetmek için mükemmeldir

Web Sitesi: bvdash.com

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