WebCatalog
BVDash

BVDash

my.bvdash.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BVDash çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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BVDash, çeşitli endüstri sektörleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Çözüm, proje ekiplerinin çeşitli sistem ve araçlara erişmek için kullanabileceği bir kontrol paneli sunar. Temel özellikler arasında sorun yönetimi, maliyet kontrolü, proje planlaması, gösterge tabloları, program yönetimi, risk yönetimi, kapsam, belge yönetimi, zaman çizelgeleri ve daha fazlası yer alır. Bu çözüm, küçük ve mega projeleri yönetmek için mükemmeldir

Web Sitesi: bvdash.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BVDash ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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