Robust Intelligence

Robust Intelligence

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Web Sitesi: robustintelligence.com

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Robust Intelligence, kuruluşların yapay zeka dönüşümlerini güvenlik ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak otomatik bir çözümle güvence altına almalarına olanak tanır. Robust Intelligence'ın platformu, modeldeki güvenlik açıklarını tespit edip değerlendirmenin yanı sıra üretimdeki yapay zeka uygulamalarına yönelik tehditleri azaltmak için gerekli korkulukları önermek ve uygulamak için bir motor içerir. Bu, şirketlerin, uygulamaları geliştirmeden üretime kadar korumak için arka planda otomatik olarak çalışarak yapay zeka emniyet ve güvenlik standartlarını tek bir entegrasyonla karşılamalarına olanak tanır. Robust Intelligence, Sequoia Capital ve Tiger Global tarafından desteklenmekte ve ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco ve ABD Savunma Bakanlığı gibi önde gelen şirketlerin kurumsal yapay zeka misyonunun önündeki engelleri kaldırma konusunda güvenmektedir.
Kategoriler:
Business
MLOps Platforms

Web Sitesi: robustintelligence.com

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