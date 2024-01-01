WhyLabs

WhyLabs

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: whylabs.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde WhyLabs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WhyLabs, ekiplerin yapay zekanın gücünden hassasiyet ve kontrolle yararlanmasını sağlar. Fortune 100 şirketlerinden yapay zekaya öncelik veren yeni girişimlere kadar ekipler, makine öğrenimi ve üretken yapay zeka uygulamalarının gerçek zamanlı yönetimini izlemek ve gerçekleştirmek için WhyLabs araçlarını benimsedi. WhyLabs sayesinde ekipler manuel işlemleri %80'den fazla azaltıyor ve yapay zeka olaylarının çözümlenme süresini 20 kat azaltıyor. WhyLabs AI Kontrol Platformu, potansiyel tehditleri ortaya çıkarmak için kullanıcı istemlerinden, RAG bağlamından, LLM yanıtlarından ve uygulama meta verilerinden gelen verileri gerçek zamanlı olarak değerlendirir. WhyLabs, doğrudan çıkarım ortamlarında çalışacak şekilde optimize edilmiş düşük gecikme süreli tehdit algılayıcılarıyla ilgili maliyet, performans veya veri gizliliği endişeleri olmadan güvenliği en üst düzeye çıkarır.
Kategoriler:
Business
MLOps Platforms

Web Sitesi: whylabs.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, WhyLabs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

V7

v7labs.com

SAP

SAP

sap.com

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Reprompt

Reprompt

reprompt.dev

Forsight

Forsight

forsight.ai

Feedly

Feedly

feedly.com

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

AlienVault

AlienVault

alienvault.com

Anodot

Anodot

anodot.com

Parea AI

Parea AI

parea.ai

Voxel

Voxel

voxelai.com

Robust Intelligence

Robust Intelligence

robustintelligence.com

doopoll

doopoll

doopoll.co

CDC

CDC

cdc.gov

Aircover.ai

Aircover.ai

aircover.ai

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.