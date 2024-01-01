WhyLabs, ekiplerin yapay zekanın gücünden hassasiyet ve kontrolle yararlanmasını sağlar. Fortune 100 şirketlerinden yapay zekaya öncelik veren yeni girişimlere kadar ekipler, makine öğrenimi ve üretken yapay zeka uygulamalarının gerçek zamanlı yönetimini izlemek ve gerçekleştirmek için WhyLabs araçlarını benimsedi. WhyLabs sayesinde ekipler manuel işlemleri %80'den fazla azaltıyor ve yapay zeka olaylarının çözümlenme süresini 20 kat azaltıyor. WhyLabs AI Kontrol Platformu, potansiyel tehditleri ortaya çıkarmak için kullanıcı istemlerinden, RAG bağlamından, LLM yanıtlarından ve uygulama meta verilerinden gelen verileri gerçek zamanlı olarak değerlendirir. WhyLabs, doğrudan çıkarım ortamlarında çalışacak şekilde optimize edilmiş düşük gecikme süreli tehdit algılayıcılarıyla ilgili maliyet, performans veya veri gizliliği endişeleri olmadan güvenliği en üst düzeye çıkarır.

Web Sitesi: whylabs.ai

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