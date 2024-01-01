Mona

Mona

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Web Sitesi: monalabs.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mona çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mona'nın akıllı izleme çözümü, ekiplerin verilerinizin, modellerinizin ve süreçlerinizin performansına ilişkin tam görünürlük elde etmesini sağlar. Hem işletmenizin hem de müşterilerinizin olumsuz etkilenmesini önlemek için AI/ML veya akıllı otomasyon süreçlerinizdeki performans sorunlarını otomatik olarak ortaya çıkarın ve çözün.
Kategoriler:
Business
MLOps Platforms

Web Sitesi: monalabs.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mona ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Databricks

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databricks.com

Microsoft Fabric

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Scale AI

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Kili Technology

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SuperAnnotate

SuperAnnotate

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Saturn Cloud

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Trooya

Trooya

trooya.com

Superwise

Superwise

superwise.ai

Directly

Directly

directly.com

Xledger

Xledger

xledger.net

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

Yookkan

Yookkan

yookkan.com

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