Etkilerini ve karlarını artırmak için daha fazla işletme yapay zeka modellerine güvendikçe, bu modellerin gerçek hayattaki davranışlarını yönetme, izleme ve optimize etme ihtiyacı da artıyor. Superwise.ai, üretimdeki yapay zeka modellerinin sağlığını izleyen ve güvence altına alan şirkettir. Zaten üst düzey kuruluşlar tarafından kullanılan Superwise.ai, bu modellerin kara kutu yapısından kaynaklanan kötü kararlar, istenmeyen önyargılar ve uyumluluk sorunları gibi riskleri ortadan kaldırmak için günlük olarak milyonlarca tahmini izliyor. Yapay zeka güvence çözümü, tüm paydaşlar için tek gerçek kaynağı olarak hareket ediyor ve veri bilimi ile operasyonel ekiplere, daha bağımsız, çevik hale gelerek yapay zeka kullanımlarını ölçeklendirmeleri ve model operasyonlarında güven kazanmaları için doğru içgörüleri sağlıyor. Uygulanan kullanım örnekleri arasında Müşteri Yaşam Boyu Değer (CLV) tahminleri, dolandırıcılık tespiti, olası müşteri puanlaması, sigortalama, kredi riski ve daha fazlası yer alır. Yenilikçi teknolojisi ve yaklaşımıyla tanınan Gartner, kısa süre önce Kurumsal Yapay Zeka Yönetişiminde süper bir şekilde 2020 Harika Satıcı olarak adlandırıldı.

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