Arthur yapay zeka performans şirketidir. Veri bilimcilerin, ürün sahiplerinin ve iş liderlerinin doğruluk, açıklanabilirlik ve adaleti optimize etmek için tablo, NLP ve bilgisayarlı görme modeli işlemlerini hızlandırmasına yardımcı oluyoruz. * Doğruluk: Daha iyi iş sonuçları için veri kaymasını tespit etmek ve buna tepki vermek ve model doğruluğunu iyileştirmek için model performansını izleyin. * Açıklanabilirlik: Arthur'un açıklanabilirlik ve şeffaflık API'leriyle güven oluşturun, uyumluluğu sağlayın ve daha eyleme dönüştürülebilir makine öğrenimi sonuçları elde edin * Adillik: Önyargıyı proaktif olarak izleyin, özel önyargı ölçümlerine göre model sonuçlarını izleyin ve modellerinizin adaletini iyileştirin. * Arthur'un ürün geliştirmeye yönelik araştırmaya dayalı yaklaşımı, bilgisayarla görme, NLP, önyargı azaltma ve diğer kritik alanlardaki ayrıcalıklı yetenekleri teşvik eder.

Web Sitesi: arthur.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Arthur ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.