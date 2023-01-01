Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tomi.ai is a privacy-friendly website visitor and inbound lead scoring platform that predicts the probability to buy and future revenue for every website visitor and turns these predictions into: - Advertising audiences and synthetic conversions (smart bidding optimization signals) that maximize revenue (not leads) and eliminate wasted marketing spend, - Instant insights into the actual quality of traffic generated by various channels, audiences, and ad creatives, - Lead and prospect scores that help sales teams create more pipeline and close more deals.

Web Sitesi: tomi.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tomi.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.