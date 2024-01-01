MIT'de öncülüğü yapılan ve Fortune 500 şirketlerinde kanıtlanmış olan Cleanlab, dünyanın en popüler Veri Merkezli Yapay Zeka yazılımını sağlar. Çoğu AI ve Analitik, veri sorunları (veri girişi hataları, yanlış etiketleme, aykırı değerler, belirsizlik, neredeyse kopyalar, veri kayması, düşük kaliteli veya güvenli olmayan içerik vb.) nedeniyle olumsuz etkilenmektedir; Cleanlab yazılımı bunları herhangi bir görüntü/metin/tablo veri kümesinde otomatik olarak düzeltmenize yardımcı olur. Bu kodsuz platform aynı zamanda büyük veri kümelerini otomatik olarak etiketleyebilir ve güçlü makine öğrenimi tahminleri sağlayabilir (otomatik olarak düzeltilen veriler üzerinde otomatik olarak eğitilen modeller aracılığıyla). Cleanlab yazılımından neler alabilirim? 1. Veri kaynaklarınızın otomatik olarak doğrulanması (veri ekibiniz için kalite güvencesi). Şirketinizin verileri rekabet avantajınızdır; gürültünün değerini azaltmasına izin vermeyin. 2. Veri kümenizin daha iyi versiyonu. Daha güvenilir ML/Analytics elde etmek için orijinal veri kümeniz yerine Cleanlab tarafından üretilen temizlenmiş veri kümesini kullanın (mevcut kodunuzda herhangi bir değişiklik olmadan). 3. Daha iyi ML dağıtımı (daha kısa dağıtım süresi ve daha güvenilir tahminler). Bırakın Cleanlab makine öğrenimi yığınının tamamını sizin için otomatik olarak yönetsin! Yalnızca birkaç tıklamayla, metin verileri için ince ayarlı OpenAI LLM'lerden ve tablo/görüntü verileri için son teknoloji ürünü modellerden daha doğru modelleri devreye alın. Tüm manuel veri hazırlık çalışmalarına gerek kalmadan ham verileri güvenilir Yapay Zeka ve Analitiklere dönüştürün.

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