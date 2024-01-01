Alternatifler - Cleanlab
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Modal
modal.com
Modal, veri mühendisleri ve veri bilimcileri için daha iyi bir altyapı oluşturur.
Lightly AI
lightly.ai
Makine öğrenimi ekiplerinin daha iyi verilerle daha iyi modeller oluşturmasına hafifçe yardımcı olur. Şirketlerin aktif öğrenmeyi kullanarak model eğitimi için doğru verileri seçmesine olanak tanır. Gelişmiş filtreleme ve aktif öğrenme algoritmaları aracılığıyla model eğitimi için en iyi örnekleri a...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI, üretken yapay zeka çağında kullanıcı arayüzü tasarımının yapılma biçiminde devrim yaratıyor. Galileo'nun son teknoloji ürünü yapay zekası, doğal dilden yüksek kaliteli kullanıcı arayüzü tasarımları oluşturarak insanlara hayal güçlerinin ötesinde tasarım yapma gücü veriyor.
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.