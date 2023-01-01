WebCatalog
Levity

Levity

app.levity.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Levity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka ile günlük görevleri otomatikleştirin Günlük görevlerinizi yerine getiren güçlü yapay zeka. Metin, belge ve resim verilerinizi manuel olarak işlemeyi bırakın. Yapay zekanın tek bir kod satırı olmadan büyüsünü sergilemesine izin verin.

Web Sitesi: levity.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Levity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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