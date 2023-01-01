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Colaboratory

Colaboratory

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Web Sitesi: google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Colaboratory çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Colaboratory, metin, kod ve kod çıktılarını tek bir belgede birleştiren bir veri analiz aracıdır. Colab not defterleri, yürütülebilir kod ve zengin metinlerin yanı sıra resimler, HTML, LaTeX ve daha fazlasını tek bir belgede birleştirmenize olanak tanır.

Web Sitesi: google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Colaboratory ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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