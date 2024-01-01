Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster arıyorsun * e-postayı düzenlemek ve seyahati planlamak için otomatik bir yönetici asistanı * Tıbbi notları yazacak bir katip * müşteri desteğini otomatikleştirmek için bir chatbot * veya iş fonksiyonunuz ve ekipleriniz için özel bir çözüm... Senin için bir Lindy var. Ve eğer yoksa, bir satır kod gerekmeden dakikalar içinde amaca yönelik oluşturulmuş bir yapay zeka aracısı oluşturabilirsiniz.

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Web Sitesi: lindy.ai

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