WebCatalog

Lindy

Lindy

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: lindy.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lindy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster arıyorsun * e-postayı düzenlemek ve seyahati planlamak için otomatik bir yönetici asistanı * Tıbbi notları yazacak bir katip * müşteri desteğini otomatikleştirmek için bir chatbot * veya iş fonksiyonunuz ve ekipleriniz için özel bir çözüm... Senin için bir Lindy var. Ve eğer yoksa, bir satır kod gerekmeden dakikalar içinde amaca yönelik oluşturulmuş bir yapay zeka aracısı oluşturabilirsiniz.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: lindy.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lindy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Medical Chat

Medical Chat

medical.chat-data.com

Standard Retail

Standard Retail

standardretail.co

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Doks

Doks

doks.ai

Chatwith

Chatwith

chatwith.tools

Tave

Tave

tave.app

Checkvist

Checkvist

checkvist.com

InsertChatGPT

InsertChatGPT

insertchatgpt.com

cogniflow

cogniflow

cogniflow.ai

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

MindOS

MindOS

mindos.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.