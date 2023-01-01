Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tave çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Táve, fotoğrafçıların iş akışlarının tamamını organize etmelerine, optimize etmelerine ve sonuçta otomatikleştirmelerine yardımcı oluyor. Yoğun işleri ortadan kaldırın ve daha önce tekrarlanan, manuel görevlere harcadığınız saatten tasarruf edin.

Web Sitesi: tave.app

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