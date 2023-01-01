WebCatalog
Spacelift

Spacelift

spacelift.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Spacelift çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Spacelift; Terraform, CloudFormation, Pulumi, Kubernetes ve Ansible ile çalışan Kod Olarak Altyapı için en esnek yönetim platformudur. İş akışlarınızı özelleştirin, manuel görevleri otomatikleştirin ve altyapınızın güvenliğini artırın.

Web Sitesi: spacelift.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spacelift ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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