Spacelift; Terraform, CloudFormation, Pulumi, Kubernetes ve Ansible ile çalışan Kod Olarak Altyapı için en esnek yönetim platformudur. İş akışlarınızı özelleştirin, manuel görevleri otomatikleştirin ve altyapınızın güvenliğini artırın.

Web Sitesi: spacelift.io

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