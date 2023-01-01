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SpringCM

SpringCM

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Web Sitesi: springcm.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut altyapı platformu üzerine inşa edilen SpringCM, performans, kullanılabilirlik ve güvenlik için bir içerik dağıtım ağıdır. Kurumsal merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. SpringCM, 2016 yılında San Francisco ve Londra'da iki yeni ofis açtı ve 2018'de SpringCM Bükreş'te bir ofis açtı. Sözleşme Yönetimi alanında Salesforce AppExchange iş ortakları arasında en fazla 5 yıldızlı incelemeyi alan uygulamadır. 31 Temmuz 2018'de DocuSign, SpringCM'i 220 milyon dolara satın alma planlarını duyurdu. 4 Eylül 2018'de DocuSign, SpringCM Çözümünü satın aldı.

Web Sitesi: springcm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpringCM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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