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Alternatifler - SpringCM

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Tam olarak hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme aracılığıyla, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş ...

Contractify

Contractify

contractify.io

Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.

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