Food Network, Discovery, Inc. (ağın %69'una sahip olan) ve Nexstar Media Group (geri kalan %31'e sahip olan) arasında bir ortak girişim ve genel ortaklık olan Television Food Network, G.P.'ye ait bir Amerikan temel kablo kanalıdır. ). Bu sahiplik yapısına rağmen kanal, Discovery Networks U.S.'nin bir bölümü olarak yönetilmekte ve işletilmektedir. Kanal, yemek ve yemek pişirmeyle ilgili hem özel hem de düzenli bölümlü programlar yayınlamaktadır. Food Network'ün New York City'deki genel merkezine ek olarak Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati ve Knoxville'de ofisleri bulunmaktadır. Eylül 2018 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 milyon hane Food Network hizmetinden yararlanmaktadır (kablolu hanelerin %98,6'sı).

Web Sitesi: foodnetwork.com

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