ESPN (başlangıçta Eğlence ve Spor Programlama Ağı'nın baş harfi), ESPN Inc.'e ait, The Walt Disney Company (%80) ve Hearst Communications'ın (%20) ortak sahibi olduğu bir Amerikan çok uluslu temel kablolu spor kanalıdır. Şirket 1979 yılında Bill Rasmussen tarafından oğlu Scott Rasmussen ve Ed Egan ile birlikte kuruldu. ESPN öncelikle Bristol, Connecticut'ta bulunan stüdyo tesislerinden yayın yapar. Ağın ayrıca Miami, New York City, Seattle, Charlotte ve Los Angeles'ta ofisleri bulunmaktadır. James Pitaro şu anda, John Skipper'ın 18 Aralık 2017'de istifasının ardından 5 Mart 2018'den bu yana sürdürdüğü ESPN'in başkanlığını yürütüyor. ESPN en başarılı spor ağlarından biri olmasına rağmen ESPN'e yönelik birçok eleştiri var. . Buna önyargılı yayın, çıkar çatışması ve bireysel yayıncılar ve analistlerle yaşanan anlaşmazlıklar da dahildir. Eylül 2018 itibarıyla ESPN, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 86 milyon televizyon hanesinin (paralı televizyonlu hanelerin %93,2'si) kullanımına açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki amiral gemisi kanalı ve onun yedi ilgili kanalına ek olarak, ESPN 200'den fazla ülkede yayın yapmaktadır. ülkeler. Avustralya, Brezilya, Latin Amerika ve Birleşik Krallık'ta bölgesel kanallar işletmektedir. Kanada'da The Sports Network'ün (TSN) ve beş kardeş ağının %20 hissesine sahiptir. 2011'de ESPN'in tarihi ve yükselişi That Guys Have All the Fun'da anlatıldı. James Andrew Miller ve Tom Shales tarafından yazılan ve Little, Brown and Company tarafından yayınlanan kurgusal olmayan bir kitaptır.

Web Sitesi: espn.com

