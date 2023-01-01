QVC, bir Amerikan ücretsiz televizyon ağı ve Kuran Perakende Grubu'na ait, televizyonda ev alışverişinde uzmanlaşmış amiral gemisi alışveriş kanalıdır.

Web Sitesi: qvc.com

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