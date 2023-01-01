DocuSign, Inc., merkezi San Francisco, California'da bulunan ve kuruluşların elektronik anlaşmaları yönetmesine olanak tanıyan bir Amerikan şirketidir. DocuSign Anlaşma Bulutu'nun bir parçası olarak DocuSign, farklı cihazlarda elektronik olarak imzalamanın bir yolu olan e-İmza'yı sunar. DocuSign, 180'den fazla ülkede 475.000'den fazla müşteriye ve yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor. DocuSign tarafından işlenen imzalar, AB Gelişmiş ve AB Nitelikli İmzalar da dahil olmak üzere ABD ESIGN Yasası ve Avrupa Birliği'nin eIDAS düzenlemesiyle uyumludur. Nisan 2018'de DocuSign, ilk halka arz için başvuruda bulundu. Halka arz sırasında en büyük hissedarlar girişim yatırım şirketleri Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures'tı ve eski CEO Keith Krach en büyük bireysel hissedardı. Asıl kurucuların hiçbiri veya mevcut CEO Daniel Springer ana hissedar değildir. Şirket 27 Nisan 2018'de NASDAQ'ta halka açıldı.

Web Sitesi: docusign.com

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