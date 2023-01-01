Cloud Guru, Bilgi Teknolojisine ilgi duyan kişiler için çevrimiçi bir eğitim platformudur. Sunulan kursların çoğu, öğrencileri üç büyük bulut sağlayıcısının (Microsoft Azure, Google Cloud Platform ve Amazon Web Services) sertifika sınavlarına girmeye hazırlar. Şirket, 2015 yılında Ant Stanley ve Ryan Kroonenburg tarafından Londra, Birleşik Krallık'ta kuruldu ve kısa bir süre sonra Ryan'ın erkek kardeşi Sam Kroonenburg da katıldı. Temmuz 2016'da Ant Stanley, A Cloud Guru'dan ayrıldı ve işi Sam ve Ryan kardeşlere bıraktı. A Cloud Guru, Temmuz 2017'de 7 milyon dolar fon topladı ve Nisan 2019'da ilave 33 milyon dolar topladı. 16 Aralık 2019'da, Linux Academy'yi satın alacaktı. Satın alma işleminin A Cloud Guru tarafından "dünyanın en büyük bulut bilişim eğitim kütüphanesi" olacağı iddia edildi. 2 Haziran 2021'de A Cloud Guru, Pluralsight tarafından satın alındı.

Web Sitesi: acloudguru.com

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