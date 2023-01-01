WebCatalog
HashiCorp Learn

HashiCorp Learn

learn.hashicorp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HashiCorp Learn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş akışlarınızı otomatikleştirmek için eğitimlerimizi keşfedin. Altyapınızı, ağ iletişimi ve güvenlik iş akışlarınızı otomatikleştirmek için kendi kendine rehberli eğitimler, videolar ve uygulamalı laboratuvarlarla kendi hızınızda öğrenin.

Web Sitesi: learn.hashicorp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HashiCorp Learn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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