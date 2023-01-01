WebCatalog
DBot

DBot

deriv.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DBot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Deriv'in kolay ve ücretsiz DBot trader kurulumu, kod yazmanıza gerek kalmadan ticaretinizi otomatikleştirebilir. Eğitimlerimizi ve kılavuzlarımızı kullanarak kendi bot tüccarınızı yaratın!

Web Sitesi: deriv.com

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