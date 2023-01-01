Otomatik Ticaret Algo Ticaret Uygulamasıyla Kolaylaştı Son derece gelişmiş ticaret stratejilerinizi otomatikleştirin, böylece bot size para kazandırırken siz de işinize odaklanabilirsiniz. Stratejiyi tanımlarsınız, marjları belirlersiniz ve onu çalıştırmaya başlarsınız. Bu kadar. Kodlamaya gerek yok, deneyime gerek yok.

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