WebCatalog
Tradetron

Tradetron

tradetron.tech

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Algo ticareti. Herkes için. Tradetron, strateji yaratıcılarını güçlendirmek için yaratıldı. Nasıl? Niceliksel stratejilerini otomatikleştirmelerine ve bunları dünya çapındaki yatırımcılara ve tüccarlara satmalarına olanak tanıyarak. En iyi kısım? Hiçbir zaman tek bir kod yazmanıza veya hantal algo ticaret yazılımlarını indirmenize gerek kalmayacak.

Web Sitesi: tradetron.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tradetron ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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