Algo ticareti. Herkes için. Tradetron, strateji yaratıcılarını güçlendirmek için yaratıldı. Nasıl? Niceliksel stratejilerini otomatikleştirmelerine ve bunları dünya çapındaki yatırımcılara ve tüccarlara satmalarına olanak tanıyarak. En iyi kısım? Hiçbir zaman tek bir kod yazmanıza veya hantal algo ticaret yazılımlarını indirmenize gerek kalmayacak.

Web Sitesi: tradetron.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tradetron ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.