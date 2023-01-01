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Revamp CRM

Revamp CRM

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Web Sitesi: revampcrm.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Revamp CRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RevampCRM, küçük işletmelere ve perakendecilere yönelik bir CRM'dir. Tekrarlanan görevlerinizi otomatikleştiriyoruz, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Potansiyel müşterilerinizi dinamik olarak segmentlere ayırın, e-posta kampanyaları gönderin ve sürekli otomasyon iş akışlarını tanımlayın. Hatırlatıcılar ve takip e-postalarından görev oluşturmaya, müşteri adayı puanına ve çok daha fazlasına kadar her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: revampcrm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Revamp CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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