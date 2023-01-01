Revamp CRM

RevampCRM, küçük işletmelere ve perakendecilere yönelik bir CRM'dir. Tekrarlanan görevlerinizi otomatikleştiriyoruz, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Potansiyel müşterilerinizi dinamik olarak segmentlere ayırın, e-posta kampanyaları gönderin ve sürekli otomasyon iş akışlarını tanımlayın. Hatırlatıcılar ve takip e-postalarından görev oluşturmaya, müşteri adayı puanına ve çok daha fazlasına kadar her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: revampcrm.com

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