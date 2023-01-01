WebCatalog
CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CyberSecLabs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Güvenlik öğrencilerine sızma testini güvenli bir şekilde öğrenme ve uygulama fırsatı veren gerçekçi, yüksek kaliteli eğitim laboratuvarları sağlıyoruz.

Web Sitesi: cyberseclabs.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, CyberSecLabs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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