Standard Retail, yoğun e-Ticaret mağazalarına yönelik, saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf etmenizi sağlayan bir yapay zeka asistanıdır.

Web Sitesi: standardretail.co

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