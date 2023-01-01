WebCatalog
Aimbly

Aimbly

app.aimbly.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aimbly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aimbly Assistant ile işinizi kaostan üretkenliğe dönüştürün. Aimbly, güvenlik ve gizlilikten ödün vermeden verileriniz için hızlı ve doğru öngörüler oluşturmaya ve toplantıları için özetler oluşturmaya ihtiyaç duyan meşgul profesyoneller için mükemmel bir çözümdür.

Web Sitesi: aimbly.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aimbly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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