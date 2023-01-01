Flexicloud

Flexi'nin yazılımı hem şirket içi hem de bulut ortamlarında kanıtlanmıştır. Ancak sektördeki çoğu kişi gibi biz de buluta geçişin hem maliyet hem de üretkenlik açısından avantajlı olduğunun farkındayız. Güvenlik veya performanstan ödün vermeden bulutun tüm avantajlarından yararlanmak için Flexi'nin 25 yılı aşkın deneyimine güvenebilirsiniz.

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