WebCatalog
Flexicloud

Flexicloud

portal.cloud.flexisoftware.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Flexicloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Flexi'nin yazılımı hem şirket içi hem de bulut ortamlarında kanıtlanmıştır. Ancak sektördeki çoğu kişi gibi biz de buluta geçişin hem maliyet hem de üretkenlik açısından avantajlı olduğunun farkındayız. Güvenlik veya performanstan ödün vermeden bulutun tüm avantajlarından yararlanmak için Flexi'nin 25 yılı aşkın deneyimine güvenebilirsiniz.

Web Sitesi: portal.cloud.flexisoftware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flexicloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GitLabHost

GitLabHost

app.gitlabhost.com

Tufin

Tufin

portal.tufin.com

We360 AI

We360 AI

app.we360.ai

Arnica

Arnica

app.arnica.io

Metrist

Metrist

app.metrist.io

Aimbly

Aimbly

app.aimbly.co

Platina Software

Platina Software

psan.platinasoft.com

BrightMove

BrightMove

app.brightmove.com

iconik

iconik

app.iconik.io

Rackbeat

Rackbeat

app.rackbeat.com

DeskTrack

DeskTrack

appdesk.timentask.com

Alibaba Cloud EDS

Alibaba Cloud EDS

eds.aliyun.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası